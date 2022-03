Lega A, De Siervo: "Esprimo totale condanna contro lo striscione di Verona. Dobbiamo veicolare un messaggio di pace"

"In un momento tragico per l' invasione dell'Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione".

Attraverso una nota ufficiale, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha condannato lo striscione contro Napoli apparso oggi a Verona: "Esprimo totale condanna, a nome dell'intera Lega Serie A, contro lo striscione apparso questa mattina a Verona. In un momento tragico per l' invasione dell'Ucraina solo degli idioti possono immaginare un tale striscione, e bene ha fatto l'Hellas Verona a censurare tale atto. Oggi, in Italia e nel mondo intero, dobbiamo veicolare, con la nostra attività, un messaggio di pace".