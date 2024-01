Lega, Casini minimizza il servizio delle Iene: "Al massimo saremmo noi le vittime"

Conclusa l'assemblea di Lega Serie A odierna il presidente Lorenzo Casini parla in conferenza stampa

Conclusa l'assemblea di Lega Serie A odierna il presidente Lorenzo Casini parla in conferenza stampa: "I temi principali sono due. Abbiamo ricevuto, lo avevamo invitato, il presidente Gravina per parlare di riforme. Il secondo è i criteri di ripartizione dei diritti non audiovisivi della Serie A. Il presidente, come già accaduto a Roma, ci ha indicato le criticità del calcio italiano e la necessità di intervenire sull'ordinamento del campionato, anche per l'eccessivo numero di squadre professionistiche, prospettando un documento che dovrà essere condiviso con le componenti. La Serie A in modo compatto ha presentato osservazioni e fatto domande: anche noi stiamo lavorando al documento di riforme che sarà discusso nell'assemblea del 5 febbraio. Abbiamo ribadito la necessità che il diritto di intesa rimanga, non solo come caratteristica di qualsiasi sistema federale europeo, ma anche che venga riconosciuto alla Serie A un ruolo di leadership. L'incontro è stato proficuo. Sul secondo argomento, l'assemblea ha approvato, con 19 voti su 20, i criteri di ripartizione per il prossimo quinquennio, che fanno a raffinare i precedenti. È molto importante, perché dà stabilità commerciale all'attività della lega: qualsiasi contratto andremo a siglare, a livello non audiovisivo, sappiamo quale sarà il criterio di ripartizione. Chiudo ricordando che domani è il giorno della Memoria, noi ci teniamo particolarmente".

Si è parlato del tema arbitrale dopo il servizio su Le Iene?

"Non se n'è parlato. È un servizio televisivo, so che è stato molto commentato: la Serie A sarebbe vittima paradossalmente. In quelle che sono poi le proposte di riforma c'è anche il tema arbitrale: siamo d'accordo che la qualità degli arbitri italiani è tra le più alte al mondo. Discuterli è un errore. Sicuramente si possono avere delle migliorie, guardare al professionismo sul modello inglese o ragionare sull'assetto organizzativo dell'AIA. Guardando altri sistemi si può ragionare, ma non discutiamo la qualità. E aggiungo, dato che sono stato chiamato in causa da un articolo di Alessandro Barbano: noi abbiamo chiesto di aver una costante verifica del protocollo VAR e delle norme interpretative, la Serie A è a disposizione".

Si è discusso tanto dei fischi al minuto di silenzio per Riva.

"Parlando col ministro dello sport saudita, ci è stato detto che lì non capivano il silenzio e quindi andava fatto bene un annuncio. È stato fatto, sono partiti i fischi, è apparsa la foto, i calciatori hanno applaudito e tutto si è placato. C'è stato un fraintendimento e non è vero che c'è stato un minuto di fischi. Volevamo dare un messaggio agli italiani. Per i pochi spettatori, credo che abbiamo avuto poco tempo per organizzare diverse cose come ad esempio i charter per i tifosi che sicuramente avrebbero aiutato. In loco la risposta è stata positiva, era la prima volta e sicuramente tante cose possono essere migliorate, ma non c'è stato alcun danno di immagine".

Quindi la formula a quattro squadre sarà confermata?

"È una decisione che spetta all'assemblea, la prenderemo di anno in anno".