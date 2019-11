Lega, l'AD De Siervo spiega il 'Virtual Coach': "Non sostituisce gli allenatori, li aiuta"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è stato un grande avversario per la Juventus nel corso degli ultimi anni, ora c'è l'Inter ma speriamo che ci sarà una lotta avvincente come lo scorso anno per zona Champions League. Virtual Coach? Consente di fornire agli analisti tutti i dati dei giocatori in campo. Il sistema, con la sua intelligenza artificiale, lavora per fornire una serie di suggerimenti o di alert. Possono essere tarate le informazioni sensibili. Non è una tecnologia che si sostituisce agli allenatori, visto che abbiamo i migliori, si tratta solo di un aiuto per il nostro campionato".