Lega Pro, Marani celebra lo scudetto del Napoli: "Ha vinto riducendo le spese"

TuttoNapoli.net

Nel corso dell'intervista concessa oggi al Corriere della Sera, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha sottolineato l'importanza del Napoli come esempio di solidità: "Lo è perché ha vinto riducendo le spese. Da noi sono riusciti a farlo la Feralpi con i giovani e il Lecco lavorando bene. Non devi sempre comprare il più bravo, ma il più giusto e non farti sopraffare dalla competizione".