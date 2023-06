Lega Pro, Marani: "Napoli è stato un esempio, ha vinto riducendo le spese"

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato ai taccuini del Corriere della Sera. Queste le sue parole a proposito della C

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato ai taccuini del Corriere della Sera. Queste le sue parole a proposito della C: “Siamo la vera Italia, da Trento e Trieste sino a Catania e Messina: 19 regioni su 20, Manca soltanto la Valle d’Aosta. […] La sostenibilità la nostra stella cometa, ma dovrebbe esserlo per tutto il movimento. Spesso la C viene usata come capro espiatorio, ma senza polemizzare ricordo che il nostro indebitamento è un ventesimo rispetto alla serie A.

Sono finiti i tempi in cui ogni estate sparivano moltissimi club. […] Il Napoli è stato un esempio, perché ha vinto riducendo le spese. Da noi sono riusciti a farlo la Feralpi con i giovani e il Lecco lavorando bene. Non devi sempre comprare il più bravo, ma il più giusto e non farti sopraffare dalla competizione”.