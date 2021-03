Legale Torino: "Sentenza? C'è una grande differenza con Juve-Napoli"

Eduardo Chiacchio, legale del Torino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "Bacchettati dal giudice Sandulli? Anche quando una squadra vince con un rigore discusso al 90' si gode anche di più. È stata una vicenda dura e sofferta, ho curato tutti gli aspetti, avere di fronte una controparte che non ti ha lasciato mai tranquillo. Ci sarà sempre il massimo rispetto per il prof. Sandulli. Le dichiarazioni pepate dei dirigenti della Lazio lasciano il tempo che trovano. Nei limiti che mi impongono Il segreto professionale e la deontologia, posso dire che ho letto il testo della comunicazione della Asl di Torino. Per il dipartimento di prevenzione il giorno di emissione del provvedimento viene considerato il giorno 0: questo dal calcio alla scuola. La vicenda Napoli non ha niente a che fare con la vicenda Torino. La Asl di Torino ha manifestato immediato interesse, invece il movimento della Asl di Napoli ha manifestato interesse solo nelle ultime 24 ore stando ai primi due gradi di giudizio, mentre per i giudici del Collegio di Garanzia è arrivato due giorni prima".