Legrottaglie: "Per 3-4 anni il Napoli ha impensierito la Juve, assurdo buttare tutto..."

“Sono contento dell’esperienza, qualche risultato in più ci avrebbe fatto comodo. Ma stiamo conoscendo il campionato e cresciamo. Da qui alla fine diremo la nostra”. Così a TuttoMercatoWeb Nicola Legrottaglie, allenatore della Primavera del Pescara, che parla anche del Napoli: "Non dimentichiamoci cosa ha fatto. Per tre-quattro anni ha impensierito la Juventus. Buttare quello che è stato fatto in questi anni sarebbe assurdo. Il Napoli arriverà in Champions, in linea con gli obiettivi. Perché pensare che ci sia la crisi? È un momento normale dopo tanti anni di lotta”.