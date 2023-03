Legrottaglie: "Sconfitta Napoli? Prima o poi doveva succedere, la Lazio ha meritato”

Nel corso di LeoTalk, in onda su Sportitalia, Nicola Legrottaglie ha commentato così la prima sconfitta casalinga del Napoli di Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

Nel corso di LeoTalk, in onda su Sportitalia, Nicola Legrottaglie ha commentato così la prima sconfitta casalinga del Napoli di Luciano Spalletti: "Prima o poi doveva succedere, le squadre avversarie stanno studiando bene le peculiarità degli uomini di Spalletti, sopratutto Sarri. Tatticamente la Lazio ha tolto ogni possibilità al Napoli, in tutte quelle situazioni in cui la squadra azzurra aveva sempre preso vantaggi.Tra le linee e sulle catene la Lazio ha chiuso tutti gli spazi. Complimenti, grande risultato meritato".