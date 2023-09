Leicester, Maresca: "Per la Premier mi intriga molto Raspadori! Garcia? E' all'altezza..."

Enzo Maresca, allenatore del Leicester e allievo di Pep Guardiola al Manchester City, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino

Enzo Maresca, allenatore del Leicester e allievo di Pep Guardiola al Manchester City, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Garcia? Se la scelta è caduta su di lui significa che è stato considerato all'altezza della situazione dal club di De Laurentiis. È chiaro che avrà bisogno di tempo per farsi conoscere. Logicamente non è facile rimpiazzare Spalletti per quello che ha fatto. Anche perché la gente non dimentica ed alla prima occasione storta scattano i paragoni.

Un azzurro da Premier? Mi intriga molto Raspadori per la duttilità dei ruoli che può ricoprire, per alcuni allenatori è molto importante".