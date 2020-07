Libero, Biasin: "Scelta di non assegnare Pallone d'Oro rimanda alle parole di Gattuso"

Nella giornata di oggi France Football ha annunciato che il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato a causa dell'emergenza-coronavirus. Fabrizio Biasin ha commentato tramite Twitter la notizia, facendo riferimento anche a Rino Gattuso: "France Football non assegnerà il Pallone d'Oro 2020. Una scelta intelligente, logica, doverosa in questo momento storico e che rimanda alle parole di ieri di Gattuso: "Parliamoci chiaro, questo è un altro sport, non chiamiamolo calcio". Lucidissimo come sempre".