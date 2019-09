Liguori: "Esagerato processo a Bonucci, con Mertens non è stato fatto..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Liguori, Direttore Tgcom24, pronto a dare la sua disamina su diversi temi: "E' esagerato fare un processo a Bonucci, contro l'Armenia abbiamo vinto meritatamente. Ci sono stati ovviamente degli errori, ma fa parte del gioco; anche Verratti è stato ammonito ingiustamente ed era pure diffidato. Io non dico che simulare è giusto ma ci sono fatti di gioco su cui non possiamo imbastire dei processi.

L'esultanza di Bonucci? Ognuno ha le sue motivazioni. E' giusto sottolineare i comportamenti negativi, ma trovo esagerato il processo ad un giocatore con la sua carriera per un episodio. Avrei parlato allo stesso modo anche se fosse stata una partita del campionato italiano, l'episodio è stato ininfluente. Prima dell'intervallo l'Italia ha avuto almeno sei o sette occasioni da gol.

Vedo tante simulazioni in giro, come quella di Mertens contro la Fiorentina e non gli abbiamo fatto nessun processo. Togliere la fascia da capitano è una questione molto delicata, basti pensare alla superficialità con la quale è stata sottratta ad Icardi, per quanto io stia dalla parte di Wanda Nara. E' stata una questione di sessismo. Pardo fa le sue dichiarazioni perchè ha un personale interesse".