Lindstrom avrà più spazio? Garcia: "Anche in pochi minuti deve essere decisivo..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia s'è espresso sul momento di Lindstrom, ai margini nelle ultime partite.

Lindstrom sta crescendo? Potrà avere più spazio?

"Spazio l'ha avuto un po', quando un giocatore è esterno d'attacco deve essere decisivo con gol e assist e per ora per togliere il posto a Kvicha e Matteo è un po' complicato per gli altri, ma non possono giocare tutte le partite 90 minuti e quando entra al loro posto anche con poco tempo deve dimostrare di poter essere capace di determinare. Vale per tutti i giocatori. C'è la parte offensiva, in cui essere decisivi, ma anche la mano difensiva per aiutare la squadra e su questo Lindstrom sta migliorando tanto".