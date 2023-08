Lindstrom è del Napoli, ds Eintracht: “Che crescita in questi 2 anni, ti auguriamo il meglio”

Queste le parole di Markus Krösche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, pochi minuti dopo l’ufficialità del trasferimento

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli. Queste le parole di Markus Krösche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, pochi minuti dopo l’ufficialità del trasferimento: "Jesper ha avuto un ruolo importante nel nostro sviluppo positivo negli ultimi due anni. La vittoria del titolo in Europa League, il raggiungimento della finale della DFB-Pokal e, ultimo ma non meno importante, molti momenti speciali in Bundesliga lo legheranno sempre all'Eintracht e viceversa.

L’avventura di Jesper a Francoforte è stata anche caratterizzato da un forte sviluppo individuale, che è anche un buon esempio di come noi, come club, siamo in grado di portare i giocatori di grande talento al livello successivo. Per il suo futuro a Napoli gli auguriamo solo il meglio”.