Lippi: "Il Napoli deve aprire un ciclo, ci sono tutti i presupposti"

Il Napoli può aprire un ciclo? "No. Deve aprire un ciclo". Parola di Marcello Lippi

TuttoNapoli.net

Il Napoli può aprire un ciclo? "No. Deve aprire un ciclo". Parola di Marcello Lippi, che al quotidiano Il Mattino spiega: "Lo dico perché i presupposti ci sono tutti: dalla volontà del presidente alle capacità dell'allenatore". L'ex commissario tecnico definisce lo Scudetto "il giusto premio per una grande stagione", tessendo così le lodi di Spalletti: "Luciano è un toscano come me. Mi piace come persona e come allenatore. Lavora in maniera seria e ha un ottimo modo di fare con le persone che lavorano con lui, in particolare con i giocatori".