Lippi su Conte: "Gli ho lasciato la mia impronta, me l’ha confermato"

vedi letture

“Conte ha enormi qualità. Caratterialmente mi ritrovo in lui, nel suo modo di fare. Credo di avergli lasciato la mia impronta, me l’ha detto anche lui. Sono convinto che per lo scudetto se la giocherà fino alla fine”: così Marcello Lippi parla a Dazn di Antonio Conte, suo ex giocatore ai tempi della Juventus. Il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha commentato il campionato italiano e ha parlat della lotta al vertice col duello avvincente tra Napoli e Inter.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).