Liverani: "Griglia per lo scudetto? Napoli al terzo posto, ha tenuto i migliori"

Fabio Liverani, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Serie A dopo l'ultimo mercato, terminato ieri: "Vi faccio subito la mia griglia per lo scudetto: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Vedo il Milan come il grande intruso. Ma tutto si deciderà tra marzo, aprile e maggio. L’Inter ha tenuto un livello alto. Ha perso due assoluti big, ma ha mantenuto la qualità e la sua grande competitività. Senza, peraltro, cambiare in alcuni reparti. La Juve c’è sempre, ha una rosa ampia e forte. Il Napoli ha tenuto tutti i giocatori migliori, e li ha affidati a un tecnico di valore come Spalletti. L’Atalanta pure lei ha mantenuto la rosa buona che aveva. Le coppe giocano per tutti un ruolo molto importante".