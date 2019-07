Liverpool, Klopp: "Napoli molto carino, ci hanno regalato del vino per la vittoria della Champions!"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la sconfitta rifilatagli dal Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dai media inglesi: "E' strana questa preparazione, chiunque ci incontri non fa altro che congratularsi per la Champions League. Anche il Napoli è stato molto carino, ci hanno regalato delle bottiglie di vino rosso. Va detto che non è bello che molti dei miei titolari arrivino tanti giorni dopo l'inizio della stagione. Accade a noi quest'anno, ma anche al Napoli. E non va bene".