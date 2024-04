“Lo abbraccerò”, Marani e la frase di Gravina: "Ognuno dice ciò che crede

Così il presidente di Lega Pro

Matteo Marani (presidente Lega Pro) a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Complimenti al Cesena: la sua cavalcata verso la B è stata entusiasmante. 60 squadre in Serie C un falso problema, incidiamo per il 6% delle perdite del calcio italiano. Lega Pro unica categoria che non produce nuovo debito. a favore del piano strategico della Figc: servono rigore e trasparenza"

Caso Acerbi-Juan Jesus, la frase di Gravina sull'abbraccio ad Acerbi: "Non entro nelle dichiarazioni degli altri, ognuno dice ciò che crede. Il tema del razzismo è molto insidioso e pericoloso. Purtroppo la nostra società ne fa spesso i conti. Il calcio ha un'esposizione talmente grande che attira sempre molta attenzione su di sé, ma il razzismo è un problema che si manifesta nella nostra società a tutti i livelli, con scene di insofferenze e intolleranza sono all'ordine del giorno. Le sensibilità e le coscienze devono essere indirizzate a combattere questo fenomeno".