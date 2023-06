Lo juventino Chirico contro ADL: “Sta sequestrando Giuntoli, non si fanno questi dispetti"

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha parlato a Radio Bianconera

TuttoNapoli.net

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha parlato a Radio Bianconera: “De Laurentiis sta sequestrando Giuntoli. Il ds gli ha dato le dimissioni, si stanno mettendo d'accordo sulla sua uscita. Ha fatto il massimo al Napoli in 8 anni, ha sempre centrato gli obiettivi stagionali, cosa può fare di più. Ti chiede di andare via e perché ora gli fai un dispetto? Non si fa così.

Il presidente non deve ragionare come un tifoso. E' solo un dispetto alla Juventus e a Giuntoli, contro tutto le norme del diritto lavorativo. Tanto prima o poi Giuntoli arriverà alla Juve, che sia ad agosto o il prossimo anno. Per me la questione si sbloccherà a luglio, ma se vuole fare un dispetto lo libera il 31 agosto ma si coprirebbe di ridicolo un bravo manager come De Laurentiis”.