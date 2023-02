Lo juventino Giletti: "La strada da seguire è quella del Napoli"

Il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, presenta il derby ai microfoni di Radio Bianconera

© foto di Uff. Stampa Rai

Il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, presenta il derby ai microfoni di Radio Bianconera: "Mi vengono tanti ricordi belli ma anche brutti, di quelli passati allo stadio. I più emozionanti quelli vinti all'ultimo minuto, vedi Cuadrado e Pirlo. Il mercato? Non dobbiamo guardare al passato. A volte mandiamo via un giocatore per bisogni di cassa o perché non rendevano, abbiamo pensato di non costruire con giovani di grande talento.