Lo juventino Giletti replica ad ADL: “Non si vince imbrogliando, attacca la Juve per strategia..."

Il giornalista e noto tifoso bianconero Massimo Giletti è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Televomero

Il giornalista e noto tifoso bianconero Massimo Giletti è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Televomero: “Bisogna dimenticare la scorsa stagione, che esce da qualsiasi canone. Bisogna continuare a sognare, visto che la zona Champions è vicina. C’è la gara con il Braga ma lo stadio non sarà pieno, a Roma invece è esattamente il contrario nonostante le ultime stagioni non positive. Il Napoli, nonostante i risultati negativi, con Inter e Juve ha giocato bene.

Kvara? Sull’occasione del gol il controllo era abbastanza semplice e il campo di Torino è perfetto, il calciatore non vive un momento sereno e si è capito anche dalla reazione sull’ammonizione.

Giudizio su ADL? Io se fossi un tifoso del Napoli lo ringrazierei sempre, ha preso il club azzurro in una situazione disastrosa e lo ha portato a competere per le zone alte della classifica e lo Scudetto. E’ un grande manager.

De Laurentiis ha detto: “Si può vincere ogni anno solo imbrogliando”, è un riferimento alla Juventus? “De Laurentiis è un uomo intelligente, una frase del genere sposta l’attenzione a qualcosa altro: meglio non parlare dei problemi del Napoli, diamogli un po’ di sponda laterale. Strategicamente può anche farlo, ma da persona intelligente sa che non si può vincere per anni solo imbrogliando. La Juventus è stata un esempio, fino ad un certo punto, anche di gestione, ha fatto lo stadio all’inizio. Ci sta per alimentare tensione nel popolo, ma non è un discorso credibile. La Juve ha dimostrato che si può vincere con continuità senza imbrogliare, ha vinto anche col VAR, quindi…”.