Lo juventino Marchisio: "Gatti da giallo e l'intervento di Milik su Lobotka non è mai fallo"

Per Claudio Marchisio il gol di Angel Di Maria non era da annullare. Ai microfoni della 'Domenica Sportiva', questo il pensiero dell'ex centrocampista bianconero al termine di Juventus-Napoli 0-1: "Il colpo di Gatti a Kvaratskhelia è almeno da giallo, poi controllando al VAR poteva rischiare anche eventualmente il rosso. Sul gol annullato a Di Maria non c’è fallo di Milik, il polacco sta solo proteggendo la palla anticipando Lobotka, se il giocatore e davanti è normale che poi venga toccato, non è mai fallo". A decidere la partita la rete di Raspadori al 93esimo. Di Maria, invece, aveva realizzato il gol poi annullato dieci minuti prima.