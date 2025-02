Podcast Lo juventino Oppini: "Che imbarazzo! Ma Giuntoli se esonera Motta smentisce il progetto"

Il conduttore e noto tifoso bianconero Francesco Oppini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Juventus: "In questo momento è complicato. Vediamo parlare Motta, non si è sentito parlare Giuntoli, ha parlato Perin nel post-gara. La Juve ha preso un grande rischio, Motta è libero di crescere sbagliando nella più grande società italiana. Per la prima volta ero veramente imbarazzato ieri sera per quanto successo. Giuntoli doveva esonerare subito Motta? Avrebbe smentito il suo progetto così.

Lippi una volta, dopo aver vinto tutto, disse una volta che se era lui il problema, era pronto a lasciare e così fece. Se avesse avuto la metà della dignità di Lippi, Motta doveva fare la stessa cosa ieri sera. La Juve ha depauperato la Next Gen, ha venduto per 120 mln e con gli ultimi due ingressi di Alberto Costa e Kelly ha speso 30 mln. Il risanamento lo fai se diminuisci il monte ingaggi e non fai operazioni del genere".