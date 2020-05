Lo juventino Oppini: "Koulibaly grande difensore, ma senza Sarri non si è più visto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Oppini, 7 Gold: “Al nord ci sono stati molti più casi, la Lombardia ed il Piemonte hanno peccato di presunzione facendo danni devastanti. Qui abbiamo vissuto le cose in modo diverso, il campionato può riprendere solo se c'è sicurezza al 100% e non l'avremo mai. Quello che si può fare è un ritiro forzato con tutte le squadre dove non dovrà uscire nessun positivo.

Non bisogna seguire il modello tedesco, vanno tutti in quarantena, altrimenti non si segue la legge. Dobbiamo tenere ben a mente che il calcio è una grande azienda, ma come tutte le altre, bisogna muoversi in sicurezza. Non abbiamo l'etica di un cittadino tedesco e lo si è visto quando abbiamo visto cos'è successo a Milano ai Navigli, Roma, Napoli, siamo diversi. Non possiamo paragonarci alla Germania, non tutti riescono ad essere attenti a ciò che va fatto. Se in Germania qualcuno se ne frega, pagano in un altro modo, in Italia questo non succede.

Koulibaly? Un grande difensore a livello europeo, così come il Napoli è una grande squadra a livello europeo che rischia di passare ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia nel post Sarri non si è più visto, né con Ancelotti né con Gattuso. Mi terrei stretto Mertens, mandarlo all'Inter con Conte sarebbe un grave errore".