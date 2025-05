Lo juventino Oppini: "McTominay fuoriclasse? Non riesco a definirlo così"

Francesco Oppini - ospite de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero - ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri.

Francesco Oppini - ospite de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero - ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri: "McTominay fuoriclasse? Non riesco a definirlo così, certamente è un trascinatore: segna di testa, di sinistro e destro. È un calciatore totale. Certamente è uno dei pochi elementi di personalità nella squadra di Conte, inoltre è molto intelligente, non va mai va sopra le righe e questo è importante per lo spogliatoio azzurro. Se oggi però lo dovessi definire come fuoriclasse, dopo una sola grande stagione in Serie A, non me la sentirei. Ho visto giocatori fare 4-5 annate così, se le farà anche lui allora potrò chiamarlo così. Certamente è un giocatore che prenderei subito

Trattativa De Bruyne? Non penso Conte sia felice del fatto che la notizia sia venuta fuori, in ogni caso parliamo di uno dei giocatori più forti al mondo degli ultimi 10 anni. Ha 33-34 anni, ma guardiamo cosa hanno fatto Acerbi, Sommer, De Vrij, Mkhitaryan...Anche Khedira e Matuidi erano considerati bolliti quando andarono alla Juventus. De Bruyne è un profilo che in Serie A gioca ad un occhio chiuso, il vero problema è l'ingaggio".