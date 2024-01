Lo juventino Oppini svela: "Mazzarri furioso a Riyadh, ho saputo cosa ha detto"

"Ho sentito un mio amico ieri sera che ha chiamato Mazzarri".

TuttoNapoli.net

Ospite a 'Casa Juventibus' su Twitch, il noto tifoso della Juventus Francesco Oppini ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale Il Pallone Gonfiato: “Espulsione Pandev durante la finale di Pechino? Il procuratore della giocatore del Napoli che venne espulso a Pechino che era Pandev, qualche anno dopo raccontò che il suo assistito durante la partita si affiancò al guardalinee dicendogli 'gobbo di merda'. Forse il motivo per il quale venne espulso Pandev, forse era per questo motivo? Credo eh. Se c’era una domanda da porsi e alla quale rispondere questa è la risposta definitiva, perché lo dice il procuratore di Pandev”.

ll retroscena sulla rabbia di Mazzarri dopo il ko nella finale di Riyadh: "Ho sentito un mio amico ieri sera che ha chiamato Mazzarri. Gli ha risposto 10 minuti dopo la fine della partita e non posso ripetere quello che mi è stato riportato, ve lo assicuro. Non me ne prendo la responsabilità, perché non è minimamente quello che si è visto dalla panchina mentre lui urlava ‘vergogna’ all’arbitro per l’espulsione di Simeone. C’è molto di più. Forse più di Pechino 2012. È incazzato come una bestia. Non posso riportare chi me l’ha detto e ne chi l’ha sentito perché farei fare una brutta figura a questa persona, ma Mazzarri ieri se fosse andato a parlare ai microfoni non so cosa avrebbe potuto dire. Questa persona di cui parlo è un ex calciatore, ogni tanto viene Telecity Netweek”.