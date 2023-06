Lo juventino Ravanelli boccia Garcia: “Scelta sbagliata. Non impone il suo gioco"

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di Tvplay ha commentato l’arrivo a Napoli di Rudi Garcia

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di Tvplay ha commentato l’arrivo a Napoli di Rudi Garcia: “Non è la scelta giusta. Il presidente avrebbe dovuto agganciare un altro allenatore. Garcia è una grande persona ma per lui sarà un’annata complicata. Non mi sembra un tecnico che impone il proprio gioco. Per il Napoli e lui credo che sarà una stagione molto difficile. De Laurentiis ha voluto fare una scelta per sorprendere ancora, con Garcia crede di ripetere quanto fatto lo scorso anno. Al Napoli contesto il metodo: è assurdo escludere il direttore sportivo dalla scelta”.