Lo juventino Veronesi non molla: "Via Allegri? Ricordiamo gli esempi di Ancelotti e Spalletti"

Lo scrittore e tifoso bianconero Sandro Veronesi si è espresso così in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla possibilità della Juventus di ripartire o meno da Massimiliano Allegri in estate, lo scrittore e tifoso bianconero Sandro Veronesi si è espresso così in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Intanto, al netto della penalizzazione, adesso la Juventus sarebbe seconda in classifica con gli stessi 47 punti dell’Inter. Tenuto conto che il Napoli sta facendo una stagione straordinaria tanto in Italia quanto in Europa, non mi sembra male quello che ha fatto Allegri. Inoltre, gli esempi di Ancelotti e Spalletti non insegnano nulla? Ancelotti è stato mandato via da Napoli e qualcuno lo considerava sul viale del tramonto.