Lo juventino Zuliani punge sul caso Osimhen: “Plusvalenze Juve regolari, mentre il Napoli...''

Durante il programma ‘Bello di Notte' di Radio Bianconera, il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani ha commentato il caso Osimhen e i problemi del gruppo Suning: “Ho letto il Financial Times, e mi dicono che tecnicamente sarebbero falliti. Continuiamo costantemente a vedere le stesse cose, giudicate in maniera diversa se c'è la Juventus o un'altra squadra. Sento dire dall'avvocato Grassani che il caso Osimhen non è come quello della Juve ed è meno grave. La Juve ha fatto plusvalenze regolari, il Napoli ha mandato 4 ragazzini che non hanno mai giocato e valutati più di quanto dovevano e dicono che è meno grave della Juve...".