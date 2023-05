Lo juventino Zuliani surreale: "Siamo secondi, ma c'è ancora il caso Osimhen"

"Poi vedremo quello che potrà succedere, perché ricordatevi che le Procure partono un anno dopo".

Il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani ha commentato sul proprio canale Youtube la vittoria della Juventus contro la Cremonese: "Con la sconfitta del Milan la partita con la Cremonese e le prossime tre gare in campionato sono diventate improvvisamente importanti. Se le vinciamo tutte, compreso lo scontro diretto col Milan, andiamo a +11. Poi dopo voglio vedere cosa combinano per tirarci fuori dalla Champions League. Ora siamo secondi a +3 sull’Inter, +4 sulla Lazio di mastro Sarri e il suo ‘fantastico gioco’ e +8 sul Milan, cioè sull’ultimo posto che lotta per la Champions. Dobbiamo approfittare di questo momento e fare più punti possibili perché dobbiamo arrivare alla fine del torneo col massimo vantaggio possibile e con la Champions acquisita.

Andiamo a prenderci questa vittoria in una giornata di campionato dove praticamente hanno perso tutte. Ha perso anche il Napoli campione d’Italia, ma guarda un po’. Siamo secondi, lontani alle spalle del Napoli. Poi vedremo quello che potrà succedere, perché ricordatevi che le Procure partono un anno dopo. Quello che vive la Juve adesso, le altre squadre lo vivranno un anno dopo, quindi non si sa l’affare Osimhen come verrà considerato".