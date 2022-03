Lo Monaco: "Cessione Napoli? Ormai l'orientamento è questo per molte società"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente

© foto di Federico Gaetano

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: “Cessione del Napoli? Mi sembra che sia l’orientamento di tanti se non quasi di tutti. Sicuramente la strada si cercherà di percorrerla, leggasi Percassi con l’Atalanta. Pare ci sia la volontà di americani di invadere il nostro calcio, evidentemente vedono il calcio italiano come una chance di investimento. Non dimentichiamo che attraverso le squadre di Serie A la strada dell’impiantistica è importante e stuzzica. C’è anche la valenza del nostro calcio, che per me come appeal è secondo solo a quello inglese. Immaginate una piazza come Napoli come possa essere affascinante".