Lo Monaco: "Col Brescia attenzione all'assenza di Koulibaly. Lozano? Deve fare l'esterno"

Pietro Lo Monaco, Ad del Catania, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: "Ho scoperto ai tempi del Catania sia Donnarumma che Immobile. A quel tempo era più quotato il primo. Donnarumma è stato il primo ragazzo che ho mandato a giocare in C col Gubbio e vinsero il campionato.



Donnarumma da serie A? Assolutamente si. Il nostro è un mondo dove spendiamo soldi incredibili per gli stranieri e poi non valutiamo i giovani nostri che hanno un gran potenziale. Lui è stato sempre un grande giocatore. Ha un doppio pregio, sa buttarla dentro e poi esalta anche chi gli sta vicino. Ha tutte le qualità per fare bene.



Napoli senza Koulibaly? Il Napoli deve stare attento. Siamo in serie A, Cagliari docet. Gli azzurri dovevano stravincere, una distrazione ti ha fatto perdere la partita.



Quale coppia gol scegli per il Napoli? Il Napoli è in una condizione particolare, nel senso che nei tre ruoli davanti, l’esterno destro e sinistro sono ruoli conclamati. Ho sempre detto che un giocatore come Lozano deve fare l’esterno offensivo di sinistra, potrebbe essere un alter ego di Insigne a meno che non si giochi con un 4-3-3 con Mertens attaccante centrale. Per tre ruoli gli azzurri hanno sei giocatori e per Ancelotti non è semplice scegliere.



Lozano? Io dico che nel 4-3-3 Lozano deve fare l’attaccante sinistro. Nel 4-4-2 la seconda punta può farla. Con questo modulo avrebbe più senso però giocare con Mertens trequartista e Llorente come centravanti".