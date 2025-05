Lo Monaco: “Conte tra i migliori al mondo, ma se arriva lo scudetto i meriti sono di tutti"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per parlare dei temi d’attualità in casa Napoli: “Il Napoli ha una rosa importante, non si sta per 20 giornate in testa alla classifica del campionato di serie A, se non hai una rosa altamente competitiva. Sono i giocatori che scendono in campo, non sono gli allenatori che vincono da soli gli scudetti: certo i giocatori vanno gestiti bene e Conte ha saputo e sa farlo, grazie alla sua esperienza e alla sua qualità. Se dovesse essere scudetto, dovremmo levarci il cappello nei confronti della società, dell'allenatore e di questi ragazzi. La società ha cercato di fare le cose al meglio, ponendo riparo ai tanti errori del presidente nell'anno passato.

Immaginare di poter vincere 2 scudetti in 3 anni è tanta roba ed è il manifesto della crescita del Napoli agli occhi di tutto il mondo del calcio. Non riesco neanche a capire il discorso sulla preminenza nei meriti, se si vince c'è e deve esserci equilibrio nella spartizione anche di questi ultimi: è il gruppo per intero a aver creato una stagione simile a partire dalla rosa dei calciatori per arrivare alla società, Compreso ovviamente lo staff tecnico e l'allenatore. Ma li ricordiamo tutti i problemi che il Napoli ha dovuto affrontare da gennaio in poi? A partire dal mercato invernale con la cessione di Kvaratskhelia fino ad arrivare ai tanti infortuni che si sono susseguiti in serie. È stato bravissimo Conte a cambiare atteggiamento tattico basandosi sull'assenza dei singoli. Ho grande stima di Conte sia come allenatore che come uomo, per me è uno dei più bravi al mondo".