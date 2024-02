Lo Monaco contro ADL: "Ha sfasciato un giocattolo perfetto già in estate!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “La scelta di Calzona continua a confermare la confusione che regna in casa Napoli. La regia della proprietà dimostra quanto sia stato tutto fallimentare, dalla progettazione alla gestione del post Scudetto. De Laurentiis ha sfasciato il giocattolo, dalle primissime scelte fatte in estate. Mazzarri sapeva già di avere una scadenza e Calzona arriverebbe con lo stesso input. Insomma, sono scelte fallimentari a 4-5 giorni dalla partita più importante della stagione. La Champions ormai è l’unico obiettivo vero rimasto, visto che il quarto posto è bello che andato.

Calzona è un propositivo, uno che dà un’identità alle sue squadre, ma gli mancherebbe completamente il tempo per inserirli in questo Napoli. C’è da dire che sono concetti nel DNA della squadra, ma è una stagione fallimentare. Il Napoli è la prova che i depositari ultimi della verità non esistono, a partire da De Laurentiis. Manca solo che il presidente scende in campo, visto che ormai ha preso abitudine a scendere negli spogliatoi… Sta distruggendo la propria società. ADL non ha idea di come funziona il calcio, sembra Masaniello che si era messo in testa di combattere l’esercito astro-ungarico con 300 persone… Il Napoli sta attraversando un momento critico e bisognava avere un’altra delicatezza: il calcio sta dicendo a De Laurentiis che ha sbagliato tutto, altro che uomo solo al comando. Il Napoli ha lapidato la possibilità di aprire un ciclo: aveva un’autostrada da percorrere, con una squadra giovane, forte e con un grande gioco. E invece, ADL ha smantellato tutto”.