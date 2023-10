Lo Monaco contro ADL “ll colpevole è il Marchese del Grillo! Sostituto Garcia? Solo Conte…”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il colpevole di questa situazione è il Marchese del Grillo (De Laurentiis (ndr.). Lui è convinto di poter fare l’allenatore, il direttore e tutto. Questa cosa ha portato alla distruzione di un giocattolo perfetto. Il Marchese del Grillo è il proprietario del Napoli. Valuti quaranta profili e poi scegli un tecnico che non è in linea col programma precedente, non conosce i calciatori. Uno che mette Raspadori ovunque è perchè non lo conosce, così come non conosce Lindstrom. E’ tutta colpa della società che non riesce a mettere un argine al vociare di tutti.

I calciatori si vedono senza guida e sono colpevoli anche loro perchè dimostrano di avere poca personalità. Non esiste che certi procuratori tirino fuori certi attacchi al tecnico, non è una cosa di competenza dell’agente, creano solo casini. L’allenatore va cambiato perchè la squadra non lo segue, sta dimostrando inadeguatezza perchè il Napoli è una buonissima squadra. Questa squadra ha bisogno di una guida che abbia carattere e che abbia timbro e Garcia non è l’uomo giusto. Il tecnico dimostra che le critiche l’hanno mandato in confusione. Uno che cambia Anguissa con Raspadori e poi sconfessa questa mossa con un’altra completamente opposta è qualcosa che non s’è mai visto.

L’obiettivo del Napoli è di riconfermarsi ed ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Sostituto Garcia? Non ce ne sono tantissimi che possono prendere una patata bollente del genere e gestirla con personalità. Il primo nome che mi viene in mente è Conte perchè ha la personalità giusta per gestire una situazione critica. Se il campionato finisse ora la valutazione iperbolica di Kvaratskhelia non sarebbe la stessa, così come non lo sarebbe per Lobotka”.