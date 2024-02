Lo Monaco critico: “Il Napoli ha fatto acquisti superflui che non aggiungono nulla”

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Novara, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Novara, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay: “Anche il Napoli ha fatto dei colpi superflui che non so che cosa possano aggiungere. Ngonge è un buon giocatore ma può giocare soltanto come alternativa a Politano. Hanno speso 30 milioni per Lindstrom, che è un giocatore talentuoso, e non gli concedono mai continuità”.