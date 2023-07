Lo Monaco critico: "Rinnovo Osimhen, il solito teatrino di ADL. E intanto perde pezzi…”

Ospite di TMW Radio, Pietro Lo Monaco parla così del mercato e del Napoli e delle ultime mosse di De Laurentiis

Ospite di TMW Radio, Pietro Lo Monaco parla così del mercato e del Napoli e delle ultime mosse di De Laurentiis durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto': "Il rinnovo di contratto di un giocatore come Osimhen non credo che debba essere fatto mentre la squadra si allena. Sono cose che devono portare avanti i giocatori e la proprietà, questo modo di scenografare tutto è una cosa che capisco poco, ma il presidente del Napoli ci ha abituati a sceneggiature continue, copioni continui. Come mai una squadra che vince lo Scudetto perde ds, allenatore, preparatore atletico, responsabile marketing e un giocatore importante non ancora sostituito".

Che risposta si è dato?

"Il presidente ha destabilizzato la figura del direttore sportivo pubblicamente, l'osservatore è una cosa diversa, non c'entra niente con il direttore sportivo. Non scherziamo, non solo la stessa cosa. Il ds fa tantissime cose, non va solo a prendere i calciatori".