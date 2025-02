Lo Monaco duro: "Okafor? Affare fatto tanto per fare! Conte aveva detto un'altra cosa..."

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mercato del Napoli? Si predica bene e si razzola male. L’operazione Okafor mi lascia perplesso, prima si dice che è inutile fare operazioni a basso prezzo e poi si fanno. Si sapeva che il mercato del Napoli sarebbe stato difficile, ma io non avrei mai dato via Folorunsho che può ricoprire più di un ruolo. Se so che vado in difficoltà ci vado coi piedi di piombo.

Kvaratskhelia è stato giusto lasciarlo partire, è stata un’operazione che ha accontentato tutti. Ma la cessione di Folorunsho non l’ho capita. L’operazione Okafor mi sembra una soluzione tampone, fatta tanto per farla. Roma-Napoli? Solitamente le squadre di Conte non prendono goal all’ultimo minuto, questo mi lascia un po’ stranito”.