Lo Monaco esalta Simeone: "Ero sempre stato convinto di una cosa"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live: "Ho sempre detto che quando il Napoli ha trattato Simeone, avremmo visto l'incidenza nei gol, è un animale d'area, si fa sempre trovare pronto, l'unico peccato è che davanti abbia un attaccante che sta facendo mirabilie come Osimhen, è un bene comunque che un giocatore come lui sia a Napoli. Ha ereditato dal papà la "garra" tutta argentina, ricordo che anni fa in uno dei miei viaggi in Sudamerica venne con me Beppe Furino, grande combattente e quando vide la prima partita in Argentina non pensava si menassero così tanto in campo. Ecco, il Cholito è come papà Simeone e molti argentini.