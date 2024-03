Lo Monaco: “Fallimento totale del Napoli, è fuori anche dalla Coppa del nonno!”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay: “Per il Napoli parlano i fatti: in appena tre mesi dal momento che è finito lo scorso campionato in estate fino alla programmazione e alle decisioni della nuova stagione è stato tutto un fallimento. E’ a tantissimi punti di distanza dall’Inter, è fuori dalla Coppa Italia, dalla Champions League e anche dalla Coppa del nonno”.