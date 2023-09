Lo Monaco: "Garcia? Cambiare tanto quando il giocattolo va bene è pericoloso"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Marte

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Marte: “Cambiamenti operati da Garcia? Cambiare tanto quando il giocattolo va bene è sempre pericoloso, perché non si può prevedere la resa. Mi aspettavo maggiore continuità con il lavoro di Spalletti e me lo aspetto ancora, le prossime partite ci diranno in che direzione andrà il Napoli di Garcia. Gioco di Spalletti era diventato prevedibile? No, il Napoli ha vinto un campionato tre mesi prima che finisse esprimendo un calcio di altissimo livello. Nessuno era stato in grado di trovare l’antidoto al suo Napoli: chi dice questo, sta facendo chiacchiere da bar.

I dati dicono tutt’altro. Poco spazio per i nuovi acquisti? Lindstrom è arrivato tardi, bisogna dargli il tempo di farsi vedere dal tecnico. È un ottimo giocatore. Cajuste è stato preso come alternativa ad Anguissa. Il Napoli ha perso qualità con il difensore centrale: Kim premiato miglior difensore della Serie A è stato sostituito con una scommessa che va verificata".