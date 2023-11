Lo Monaco: "Garcia ha detto una cosa gravissima. Io cambierei l'allenatore"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Goal subito dal Napoli? E’ venuto a mancare l’abc del gioco. Poi c’è stato anche il tempo di rimettere in piedi la partita, ma il Napoli era piatto. Il Napoli ha delle problematiche molto serie che convergono su quella che è stata la scelta del tecnico. Garcia si sta dimostrando non all’altezza di una squadra come il Napoli. Te ne accorgi da mille situazioni, al di là della barzelletta sulle sostituzioni. Ieri il Napoli aveva più di 40 minuti a disposizione per riprendere la gara e lui ha fatto i cambi all’80’. Sembra una barzelletta.

Sembra che Garcia non conosca il passato del Napoli, ha fatto una dichiarazione gravissima. Si sarebbe dovuto informare centomila volte sul Napoli quando accettò l’incarico. Cambio tecnico? La situazione rischia di incancrenirsi perché la squadra non reagisce e non dà l’idea che può riprendersi. Io proverei a cambiare l’allenatore perché la squadra non risponde e non è più con lui. Farioli? E’ un giovane, ha i concetti giusti. Ci potrebbe stare a giugno come scelta. Farioli è simile a Spalletti”.