Lo Monaco: "Il Napoli ha qualcosa in più del Milan per lo Scudetto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Come ho avuto modo di dire in precedenza, questo turno poteva significare un tentativo di fuga delle due squadre di testa. Il calendario favorisce il Napoli perché ha degli impegni alla sua portata e mette più in difficoltà il Milan che deve giocare contro due avversari quantomeno dello stesso livello. Bisogna sempre andarci con i piedi di piombo però, non è il calendario che deve trasmettere un certo ottimismo ma le prestazioni della squadra, la compattezza, la forza. In questo momento il Napoli esprime tutto questo. Ci sono giocatori in grande spolvero: Osimhen non era pervenuto, ora ha una carica notevolissima. Lo stesso Fabian Ruiz è un altro giocatore rispetto all'anno scorso. E poi c'è Anguissa che dà equilibrio e forza al reparto che poi vengono trasmessi a tutto il gruppo. Grande lavoro di Spalletti e grande prospettiva.

Chi ha più chance tra Napoli e Milan? Fare i discorsi a questo punto del campionato mi sembra un pochino prematuro. Nel complesso mi sembra che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto al Milan. Se dovessero riuscire a mantenere l'equilibrio potrebbe anche essere l'anno giusto. Mi sembra che il Napoli manchi da troppo tempo nelle altissime posizioni, quindi può nascere una desuetudine nel parlare di Scudetto. La consapevolezza della propria forza non ha attinenza con le superstizioni. I calciatori devono possibilmente aumentare sempre di più la consapevolezza della propria forza per raggiungere un obiettivo che, oggi come oggi, può essere alla portata.

Spalletti invoca il VAR a chiamata? No, assolutamente no. Già così com'è il VAR sta creando parecchi motivi di discussione, ci dev'essere sempre il giudice terzo. C'è a chi può piacere il VAR, c'è a chi non piace. Certamente ha creato buone cose ma bisogna migliorarlo sempre di più".