Lo Monaco incorona Osimhen: “E’ l’attaccante più forte dell’era De Laurentiis”

La Champions? Il Napoli ha tutte le possibilità di contendere il titolo alle più accreditate, gioca all’europea, ha qualità singole e collettive, è tra le squadre migliori in Europa per equilibrio in campo, miglior attacco, miglior difesa.

Pietro Lo Monaco , dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90 , su Vikonos Web Radio/Tv: “L’attaccante più forte dell’era De Laurentiis? Per prospettiva dico Osimhen, può ancora dare tantissimo, poi Higuain e Cavani. Stiamo parlando di tre giocatori immensi, oggi il nigeriano può raggiungere livelli altissimi, come Haaland. Il più forte attaccante della storia del Napoli, però, non me ne voglia nessuno ma si chiama Antonio Careca, per distacco il più completo di tutti, uno dei più grandi centravanti del mondo: corsa, dribbling, scatto, velocità, testa, destro e sinistro, un fenomeno assoluto.

Guardate come gli azzurri affrontano tutte le gare con lo stesso piglio, in Italia non ce n’è per nessuno e anche domani contro il Sassuolo, che Dionisi fa giocare discretamente bene, non vedo ostacoli.

Ormai è partito il conto alla rovescia, solo se si suicidano tutti e chiamano me in campo il Napoli non vincerà lo scudetto… ed in Europa la squadra azzurra è assolutamente alla pari delle altre.

Le tre caselle restanti per un piazzamento in Champions ? Inter, Milan, e una tra Roma e Lazio, attenzione però anche all’Atalanta”.