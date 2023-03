Lo Monaco: “Lasciamo stare Maradona, le sterzate di Kvara mi ricordano Milito”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, sulle frequenze di Radio Marte

Diego da ragazzino faceva cose incredibile, poi si è ripetuto da grande. Ci ha lasciato un patrimonio incredibile. Ho un ricordo con Fedele: ha salvato la carriera di Fabio Cannavaro. Ero al Savoia e seguivo la Berretti del Napoli. Volevo questo ragazzino e il Napoli me lo aveva dato, ma Fedele si oppose e non lo mandò in C2”.