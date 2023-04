Lo Monaco: "Maradona silente? No, il problema a Napoli è un altro"

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live: "Il problema non è tanto il Maradona silente, mi rammarico perché le gesta del Napoli hanno avuto un riverbero positivo anche sulla Napoli città, mentre l'immagine data ultimamente non fa altro che fungere da freno a questa crescita generale e non riesco a comprendere perché debba essere così. C'è una normativa che parla chiaro, che autorizza i rapporti con le tifoserie attraverso una figura in società che tenga i rapporti con i gruppi organizzati.