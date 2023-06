Lo Monaco: "Organico non andrà toccato. Garcia? Inutile fare paragoni..."

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto a Radio Marte

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto a Radio Marte: "La garanzia per il Napoli, secondo me, è l'organico qualora non dovesse essere toccato. Un organico importante e suscettibile di ulteriori miglioramenti. Da Garcia mi aspetto che faccia lievitare ancora di più le qualità di questo gruppo. Lui è un buon tecnico e credo che le critiche siano state per la maniera pirotecnica della proprietà di aver preparato la presentazione di Garcia.

Io ricordo che la Roma con lui ha espresso un ottimo calcio. Credo che non si debba confrontare gli esterni della Roma di Garcia con quelli del Napoli che, oltretutto hanno fatto bene e vinto il titolo. Dovrà essere Garcia, quindi, ad adeguarsi ai suoi calciatori. Da sempre, infatti, l'allenatore è bravo se riesce a sfruttare il capitale umano che ha a disposizione. Da sempre è l'allenatore che si adatta, non viceversa. Ritengo che non si possa paragonare Garcia a Spalletti".