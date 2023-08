Lo Monaco perplesso: “Perchè Spalletti, Giuntoli e Kim sono andati via dopo uno Scudetto?”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/TV

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/TV: “Fatico un po’ a capire come mai in un club che dopo 33 anni vince lo scudetto, dove c’è un popolo che fa innamorare tutti, alla fine di un’annata importante, davanti ad un’autostrada per raggiungere grandi successi, si siano persi pezzi importanti come tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, responsabile marketing, difensore centrale. Questa diaspora mi dispiace molto, mi ha lasciato un po’ perplesso”.