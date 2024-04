Lo Monaco perplesso su Zaniolo: "Ha tanti problemi, non è consono per grandi obiettivi"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “L'augurio è che la corsa all'Europa non sia già delineata, ma è molto difficile che possa esserci un nuovo rientro del Napoli. Bologna e Roma hanno un cammino diverso... La maniera con cui gli azzurri hanno ribaltato la gara col Monza è stato un rigurgito del Napoli dello Scudetto. La squadra resta forte, ma il cammino ormai è compromesso e attardato. Il rendimento di una squadra dipende da una programmazione e sappiamo tutti com’è andata questa stagione. Il peccato mortale è stato non aver dato continuità al progetto di Spalletti e Giuntoli, si poteva aprire un ciclo e ora invece va ricostruito tutto.

Manna e Italiano? Italiano è un buon tecnico, fa giocare bene le sue squadre, Manna ci starebbe bene, come giovane e direttore preparato.

Però, mi sembrerebbe mettergli vicino una figura come Marotta all’Inter affianca Baccin e Ausilio. Lasciarlo solo avrebbe poco senso, soprattutto in un campionato che non conosce: sarebbe un bel rischio. Zaniolo al Napoli? È un giocatore di ottime qualità, che ha avuto caratterialmente tanti problemi e dimostrato di non essere consono per obiettivi importanti. È più un dubbio che una scommessa, ora”.