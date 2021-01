Lo Monaco: “Pressione sproporzionata, gli obiettivi sono ancora tutti alla portata”

Pietro Lo Monaco parla a Marte Sport Live: “Sfogo Gattuso? Frutto dell’enorme pressione che si è creata, secondo me in maniera sproporzionata, attorno al Napoli. Secondo me sono cose che lasciano il tempo che trovano ed è abbastanza frettoloso questo clima che si è creato e fa male a squadra e tecnico. L’allenatore ha affrontato un campionato senza elementi importanti, c’è la pandemia che ha creato problemi su problemi. Mi sembra che gli obiettivi siano ancora abbastanza nel mirino. Coppa Italia sei in semifinale, in campionato il Napoli può dire la sua. Quello che sta succedendo è assolutamente fuori luogo. Le chiacchiere e la pressione ci devono essere ma servirebbe un intervento della società che possa rasserenare gli animi e richiamare tutti. Il campionato quest’anno è un’occasione più unica che rara, ci sono aperture a tutti. La prestazione di ieri è figlia e specchio del momento. La squadra non è moralmente forte e risente di tutto quello che gira attorno, quindi ha dei cali di tensione notevoli. L’allenatore viene messo sulla graticola, però le riflessioni si fanno alla fine dell’annata. Ora al tecnico bisogna dare forza, poi le decisioni del futuro verranno prese alla fine dei giochi”.